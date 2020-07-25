Буфет прибрали, за парту – по одному. Як школи готуються до навчання з 1 вересня

Головний санітарний лікар анонсував, що 1 вересня школи почнуть роботу в звичному режимі. Директори все ж чекають роз’яснень від уряду. І готуються до нового навчального року.

Обов’язковим буде щоденний температурний скринінг для учнів та вчителів. З температурою вище 37,2 до школи не допускатимуть. Про екскурсії та масові заходи на певний час доведеться забути – каже директор однієї зі шкіл Дніпра.

До однієї столичної школи прийдуть понад тисяча учнів. Тож планують відчинити різні входи, аби діти не скупчувались. Медсестра у школі є, тепер планують узяти на ставку і лікаря. Місто подарувало три безконтактні термометри, дезінфікуючі та антисептичні засоби.

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У їдальні прибрали буфет, аби школярі не скупчувались на перервах за перекусом. Можна буде взяти лише гаряче. Директор планує зробити графік харчування різних класів.

Де буде можливо – школярів у класі розсадять по одному. Щоправда, дистанцію 2 метри навряд чи вдасться дотримуватись.

Поки невідомо, наскільки обов’язковими будуть маски, адже і дітям, і дорослим важко і шкідливо в них бути протягом багатьох годин. Керівники шкіл прораховують можливість другої зміни або поступового приходу різних класів до школи.

Втім, зауважують – це зробить набагато довшим робочий день учителів і технічного персоналу, і діти повертатимуться додому затемна.

Уже котрий тиждень МОЗ спільно з МОН розробляють три можливі варіанти навчання школярів з 1 вересня, це:

навчання у дві зміни;

дистанційне навчання;

50/50 – деякі предмети будуть онлайн, а деякі стаціонарно.

Якщо епідеміологічна ситуація дозволить, тоді діти повноцінно підуть до школи з 1 вересня 2020 року.