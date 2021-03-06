Было очень страшно: пассажиры рассказали об аварии автобуса с украинцами в Польше

6 марта около 02.00 пассажирский автобус Познань – Херсон сорвался в ров вблизи населенного пункта Кашице в Подкарпатском воеводстве.

Пассажиры говорят: машина стала неуправляемой за считанные секунды.

– Автобус потерял управление, было очень страшно, – говорит пассажир автобуса Александр.

В автобусе находились 57 человек, из них двое – водители. 35 человек госпитализированы. По меньшей мере пять человек в критическом состоянии с тяжелыми травмами головы, позвоночника и конечностей.

– Неизвестно, какой будет судьба тех людей, что в больнице. Они в очень тяжелом состоянии, изуродованные, – отмечает генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

В крови водителей наркотиков и алкоголя не обнаружили. Не было и превышения скорости.

По предварительной версиии, водитель потерял управление. Автобус ударился о перила и сорвался в кювет.

По словам Василия Павлюка, на обочине была только одна яма, и они в нее въехали.

Многие пассажиры в момент аварии спали. Больше всего пострадали те, кто не был пристегнут ремнями безопасности.

– Люди кричали, просили о помощи, но мы не имели инструментов. Если бы они у нас были, то помогли бы, чем могли, – вспоминает пассажир автобуса.

Спасательные бригады добрались до места аварии за девять минут. Пострадавших развезли в госпитали ближайших городов. Привлекли даже авиацию.

– На место были отправлены 19 команд спасателей, медицинский и военный вертолеты из Кракова, – говорит спасатель Марек Янковски.

16 украинцев, которые отделались ушибами и легкими травмами, разместили в отеле города Ярослав. Дипломаты организуют их возвращение домой.

– Все лица установлены, с ними провели следственные действия. С перевозчиком связались, он предоставит автобус и этих людей мы будем отправлять в Украину, – говорит консул.

Среди пассажиров подавляющее большинство -– жители южных и центральных областей Украины.

Одна женщина – из Львовской области, сообщил Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Президенты Украины и Польши выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших. Подробнее о реакции Владимира Зеленского на ДТП в Польше читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Ochotnicza Straż Pożarna w Bolestraszycach