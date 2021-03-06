Было очень страшно: пассажиры рассказали об аварии автобуса с украинцами в Польше
6 марта около 02.00 пассажирский автобус Познань – Херсон сорвался в ров вблизи населенного пункта Кашице в Подкарпатском воеводстве.
Пассажиры говорят: машина стала неуправляемой за считанные секунды.
– Автобус потерял управление, было очень страшно, – говорит пассажир автобуса Александр.
В автобусе находились 57 человек, из них двое – водители. 35 человек госпитализированы. По меньшей мере пять человек в критическом состоянии с тяжелыми травмами головы, позвоночника и конечностей.
– Неизвестно, какой будет судьба тех людей, что в больнице. Они в очень тяжелом состоянии, изуродованные, – отмечает генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.
В крови водителей наркотиков и алкоголя не обнаружили. Не было и превышения скорости.
По предварительной версиии, водитель потерял управление. Автобус ударился о перила и сорвался в кювет.
По словам Василия Павлюка, на обочине была только одна яма, и они в нее въехали.
Многие пассажиры в момент аварии спали. Больше всего пострадали те, кто не был пристегнут ремнями безопасности.
– Люди кричали, просили о помощи, но мы не имели инструментов. Если бы они у нас были, то помогли бы, чем могли, – вспоминает пассажир автобуса.
Спасательные бригады добрались до места аварии за девять минут. Пострадавших развезли в госпитали ближайших городов. Привлекли даже авиацию.
– На место были отправлены 19 команд спасателей, медицинский и военный вертолеты из Кракова, – говорит спасатель Марек Янковски.
16 украинцев, которые отделались ушибами и легкими травмами, разместили в отеле города Ярослав. Дипломаты организуют их возвращение домой.
– Все лица установлены, с ними провели следственные действия. С перевозчиком связались, он предоставит автобус и этих людей мы будем отправлять в Украину, – говорит консул.
Среди пассажиров подавляющее большинство -– жители южных и центральных областей Украины.
Одна женщина – из Львовской области, сообщил Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
Президенты Украины и Польши выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших. Подробнее о реакции Владимира Зеленского на ДТП в Польше читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Ochotnicza Straż Pożarna w Bolestraszycach