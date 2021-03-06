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Було дуже страшно: пасажири розповіли про аварію автобуса з українцями в Польщі

6 березня близько 02.00 пасажирський автобус Познань – Херсон зірвався у рів поблизу населеного пункту Кашице в Підкарпатському воєводстві.

Пасажири кажуть: машина стала некерованою за лічені секунди.

– Автобус втратив керування, було дуже страшно, – говорить пасажир автобусу Олександр.

В автобусі перебували 57 людей, із них двоє – водії. 35 осіб госпіталізували. Щонайменше п’ятеро осіб у критичному стані з важкими травмами голови, хребта та кінцівок.

– Невідомо, яка буде доля тих людей, що в лікарні. Вони в дуже важкому стані, понівечені, – зазначає генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

У крові водіїв наркотиків та алкоголю не виявили. Не було й перевищення швидкості.

За попередніми версіями, водій втратив керування. Автобус вдарився об перила й зірвався у кювет.

За словами Василя Павлюка, на узбіччі була тільки одна яма, і вони в неї в’їхали.

Багато пасажирів на момент аварії спали. Найбільше постраждали ті, хто не був пристебнутий ременями безпеки.

– Люди кричали, просили про допомогу, але ми не мали інструментів. Якби були, то допомогли б, чим могли, – пригадує пасажир автобусу.

Рятувальні бригади дісталися місця аварії за дев’ять хвилин. Потерпілих розвезли в шпиталі найближчих міст. Залучили навіть авіацію.

– На місце було відправлено 19 команд рятувальників, медичний і військовий вертольоти з Кракова, – каже рятувальник Марек Янковскі.

16 українців, які відбулися забоями та легкими травмами, розмістили в готелі міста Ярослав. Дипломати організовують їхнє повернення додому.

– Усі особи встановлені, з ними провели слідчі дії. Із перевізником зв’язалися, він надасть автобус  і цих людей ми будемо відправляти до України, – говорить консул.

Серед пасажирів переважна більшість – мешканці південних і центральних областей України.

Одна жінка – із Львівської області, повідомив Facebook очільник Львівської ОДА Максим Козицький.

Президенти України та Польщі висловили співчуття родинам загиблих та постраждалих. Детальніше про реакцію Володимира Зеленського на ДТП у Польщі читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ochotnicza Straż Pożarna w Bolestraszycach

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