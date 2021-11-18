Быть счастливым легко вместе с DIM

«Быть ​​счастливым легко вместе с DIM». Именно таким девизом состоялась презентация обновленной концепции жилого комплекса Lucky Land.

В рамках мероприятия были представлены новые идеи и принципы философии долголетия.

Благодаря новейшим технологиям организаторы происшествия перенесли гостей мероприятия в жилищный комплекс.

Так что присутствующие общались, делились впечатлениями и попытались почувствовать на себе переосмысленную концепцию проекта.

Генеральный директор группы компаний DIM Алексей Ревин отметил, что человек, находясь внутри своего жилищного комплекса, получает весь спектр услуг.

Приятным завершением мероприятия стало зажигательное выступление украинского певца. Он добавил драйва и энергии тому пространству.

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