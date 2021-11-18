Бути щасливим легко разом з DIM

«Бути щасливим легко разом з DIM». Саме за таким девізом відбулася презентація оновленої концепції житлового комплексу Lucky Land.

В рамках заходу було представлено нові ідеї та принципи філософії довголіття.

Завдяки новітнім технологіям організатори події перенесли гостей заходу в житловий комплекс.

Тож присутні спілкувалися, ділилися враженнями та спробували відчути на собі переосмислену концепцію проекту.

Генеральний директор групи компаній DIM, Олексій Ревін зазначив, що людина, знаходячись всередині свого житлового комплексу, отримує весь спектр послуг.

Приємним завершенням заходу став запальний виступ українського співака. Він додав драйву та енергії тому простору.

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