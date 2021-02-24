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Били впятером и снимали видео: в Чернигове присудили условное наказание за буллинг

Деснянский районный суд Чернигова наказал пятерых девушек за жестокое избиение несовершеннолетнего школьницы Полины Малоштан.

Четыре года назад этот скандал прогремел на всю Украину — в центре города несколько школьниц и студентка педагогического вуза жестоко избили несовершеннолетнюю. В то же время несколько десятков подростков снимали избиение на видео. Полину били ногами по лицу и унижали.

Пострадавшая попала в больницу.

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Судебный процесс намеренно затягивали — уверена девушка. Максимальное наказание за такое преступление — от 4 до 5 лет заключения. Впрочем, суд вынес мягкое решение и приговорил пятерых обвиняемых девушек от одного до трех лет условно. Пострадавшая решила подавать на апелляцию.

Буллинг

В одной из школ Бериславского района Херсонской области перед уроком физкультуры подрались двое 11-летних одноклассников. Один из них пожаловался матери на травлю, женщина в свою очередь обратилась в полицию.

Проверка подтвердила факт буллинга. И учителя, и ученики рассказали, что школьник систематически издевался не только над этим мальчиком. Он постоянно словесно унижал одноклассника, разбросал его вещи, толкал и угрожал избить.

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