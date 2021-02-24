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Били уп’ятьох та знімали відео: у Чернігові присудили умовне покарання за булінг

Деснянський районний суд Чернігова покарав п’ятьох дівчат за жорстоке побиття неповнолітньої школярки Поліни Малоштан.

Чотири роки тому цей скандал прогримів на всю Україну – у центрі міста декілька школярок та студентка педагогічного вишу жорстоко побили неповнолітню. У той же час декілька десятків підлітків знімали побиття на відео. Поліну били ногами по обличчю та принижували.

Постраждала потрапила в лікарню.

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Судовий процес навмисно затягували – впевнена дівчина. Максимальне покарання за такий злочин – від 4 до 5 років ув’язнення. Втім, суд виніс м’яке рішення та засудив п’ятьох обвинувачених дівчат від одного до трьох років умовно.  Постраждала вирішила подавати на апеляцію.

Булінг

В одній зі шкіл Бериславського району Херсонської області перед уроком фізкультури побилися двоє 11-річних однокласників. Один із них пожалівся матері на цькування, жінка у свою чергу звернулася до поліції.

Перевірка підтвердила факт булінгу. І вчителі, і учні розповіли, що школяр систематично знущався не тільки над цим хлопчиком. Він постійно словесно принижував однокласника, розкидав його речі, штовхав та погрожував побити.

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