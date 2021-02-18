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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Скандал со стоматологом в Ровно: полиция открыла пять производств

Полицейские открыли пять уголовных производств относительно стоматолога Инны Кравчук из Ровно, которую подозревают в избиении детей во время лечения зубов.

зуби у дитини, стоматолог

Одно уголовное производство касается ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, причинившего тяжкие последствия несовершеннолетнему, еще четыре – причинения умышленных легких телесных повреждений.

Первыми в полицию обратились родители двух детей, когда узнали их на видео, которое распространила в социальной сети журналистка Виктория Мамотюк.

На днях полицейские получили заявления от родителей еще троих пострадавших детей.

28-летний житель сообщил, что в августе поход к стоматологу стоил трехлетней дочери телесных повреждений и психологической травмы.

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Еще один 28-летний житель Ровно отметил, что его сыну стоматолог нанесла телесные повреждения в июне.

28-летняя жительница Ровенского района в заявлении написала, что ее 6-летняя дочь также получила телесные повреждения во время визита в частную клинику.

Сейчас 29-летняя дантист врачебной деятельностью не занимается. Сначала женщина уверяла правоохранителей, что никого из детей не била и свою вину не признавала. Теперь она перестала выходить на связь, не дает информиции и ее адвокат.

Скандал со стоматологом в Ровно

Об издевательствах стоматолога из Ровно над детьми стало известно благодаря видео, которое распространила местная журналистка Виктория Мамотюк. Дантиста обвиняют в том, что она била и душила детей во время приема в частной клинике Hollywood.

Вскоре после скандала врача уволили. Однако Инна Кравчук открыла собственную клинику, где пока клиентов не принимает. Подробнее о скандале со стоматологом в Ровно читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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