Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина

Время покупать подарки: каким сюрпризам в этом году отдают предпочтение

Олег Корниенко Журналист Факты ICTV Маргарита Верещагина Видеоредактор

Успеть все купить, чтобы поздравить родных с Новым годом — к празднику чуть меньше недели, и в магазинах уже безумный ажиотаж, а почта работает на 50% активнее обычного. В этом году украинцы в среднем готовы потратить на подарки 2 тыс. грн – чуть меньше, чем в прошлом.

Чаще покупают сладости, сувениры, книги, одежду, а также гаджеты и разную мелкую технику. Однако предновогодний ажиотаж наблюдается не везде.

Сейчас из-за пандемии большинство покупок украинцы совершают через интернет. Поэтому самое горячее время сейчас у курьеров и служб доставок.

Читайте
Стоимость новогоднего меню 2022: сколько потратят украинцы на праздничный стол

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стоимость новогоднего меню 2022: сколько потратят украинцы на праздничный стол
Стоимость новогоднего меню 2022: сколько потратят украинцы на праздничный стол
Символ лучших человеческих качеств: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Символ лучших человеческих качеств: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Разбитые игрушки и украденная елка: в Житомире местные жители портят новогодний городок
Разбитые игрушки и украденная елка: в Житомире местные жители портят новогодний городок
Когда закончатся зимние каникулы – дата
Когда закончатся зимние каникулы – дата
25 декабря или 7 января? Почему Рождество отмечают в разные даты
25 декабря или 7 января? Почему Рождество отмечают в разные даты
Около нуля и мокрый снег с дождем: прогноз погоды в Украине на 25 декабря
Около нуля и мокрый снег с дождем: прогноз погоды в Украине на 25 декабря
И эмоции, и практичность. Что украинцы выбирают для подарков
И эмоции, и практичность. Что украинцы выбирают для подарков
Нью-Йорк ввел ограничения во время празднования Нового года на Таймс-сквер
Нью-Йорк ввел ограничения во время празднования Нового года на Таймс-сквер
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка