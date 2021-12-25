Время покупать подарки: каким сюрпризам в этом году отдают предпочтение

Успеть все купить, чтобы поздравить родных с Новым годом — к празднику чуть меньше недели, и в магазинах уже безумный ажиотаж, а почта работает на 50% активнее обычного. В этом году украинцы в среднем готовы потратить на подарки 2 тыс. грн – чуть меньше, чем в прошлом.

Чаще покупают сладости, сувениры, книги, одежду, а также гаджеты и разную мелкую технику. Однако предновогодний ажиотаж наблюдается не везде.

Сейчас из-за пандемии большинство покупок украинцы совершают через интернет. Поэтому самое горячее время сейчас у курьеров и служб доставок.

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