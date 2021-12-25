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Факти / Відео / Україна

Час купувати подарунки: яким сюрпризам цьогоріч віддають перевагу

Олег Корнієнко Журналіст Факти ICTV Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Встигнути все купити, аби привітати рідних з Новим роком – до свята трохи менше тижня, і в магазинах уже шалений ажіотаж, а пошта працює на 50% активніше, ніж зазвичай. Цього року українці в середньому готові витратити на подарунки 2 тис. грн – трохи менше, ніж минулого.

Найчастіше купують солодощі, сувеніри, книги, одяг, а також гаджети й різну дрібну техніку. Однак передноворічний ажіотаж спостерігається не скрізь.

Нині через пандемію більшість покупок українці роблять через інтернет. Тож найгарячіша пора нині в кур’єрів і служб доставок.

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