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Череватый: В Угледаре идут жестокие бои, “достижения” россиян — преувеличение

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель

Российские войска ведут штурмы и пытаются захватить Угледар в Донецкой области, однако успеха не имеют. Заявления противника о якобы “достижении” — преувеличение.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал.

— Очень много месяцев подряд Вооруженные Силы РФ, используя мотострелковые подразделения и морскую пехоту, пытаются добиться там значительного успеха, но подвергаются серьезному отпору ВСУ, другим формированиям Сил обороны и с потерями отступают, — рассказывает Череватый.

Он добавил, что за эти сутки оккупанты совершили 322 обстрела, а также было около 58 боеприкосновений. Противник потерял 109 человек убитыми и 188 ранеными.

Кроме того, враг “недосчитался” разной техники (четыре танка, три БМП и три БПЛА) на этом направлении.

— Там происходят жестокие бои, враг действительно пытается добиться промежуточного успеха, но благодаря усилиям наших сил обороны ему это не удается и он, мягко говоря, преувеличивает в Telegram-каналах свои “достижения”, — заявил он.

Череватый рассказал, что враг много месяцев пытается истощить нашу оборону и в одном из таких мест прорваться, чтобы двигаться дальше и достичь результатов на Бахмутском, Авдеевском и Углегорском направлениях.

Скриншот: Deepstatemap

Российские источники намеренно распространяют дезинформацию об успехах армии РФ возле Угледара Донецкой области и Орехова Запорожской области.

По мнению разведки Минобороны Великобритании, таким образом в РФ пытаются намекнуть на то, что российская операция продолжается.

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