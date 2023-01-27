Череватий: У Вугледарі точаться жорстокі бої, “досягнення” росіян – перебільшення

Російські війська ведуть штурми та намагаються захопити Вугледар на Донеччині, однак успіху не мають. Заяви противника про нібито “досягнення” – перебільшення.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий розповів.

— Дуже багато місяців підряд Збройні Сили РФ, використовуючи мотострілецькі підрозділи та морську піхоту, намагаються досягнути там значного успіху, але наражаються на серйозний опір ЗСУ, інших формувань Сил оборони та з втратами відступають, – розповідає Череватий.

Він додав, що за цю добу окупанти здійснили 322 обстріли, а також було близько 58 боєзіткнень. Противник втратив 109 людей вбитими та 188 пораненими.

Крім того, ворог “недорахувався” різної техніки (чотири танки, три БМП та три БПЛА) на цьому напрямку.

— Там відбуваються жорстокі бої, ворог справді намагається досягнути проміжного успіху, але завдяки зусиллям наших Сил оборони йому це не вдається і він, м’яко кажучи, перебільшує в Telegram-каналах свої “досягнення”, – заявив він.

Череватий розповів, що ворог багато місяців намагається виснажити нашу оборону та в одному з таких місць прорватися, щоб рухатися далі і досягнути результатів на Бахмутському, Авдіївському та Вуглегірському напрямках.

Російські джерела навмисно поширюють дезінформацію про успіхи армії РФ біля Вугледара Донецької області та Оріхова Запорізької області.

На переконання розвідки Міноборони Великої Британії, таким чином у РФ намагаються натякнути на те, що російська операція триває.

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