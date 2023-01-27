Российские источники намеренно распространяют дезинформацию об успехах армии РФ возле Угледара Донецкой области и Орехова Запорожской области.

По мнению разведки Минобороны Великобритании, таким образом в РФ пытаются намекнуть на то, что российская операция продолжается.

В оборонном ведомстве обратили внимание на то, что за последние шесть дней в России распространяются заявления о якобы прорыве украинской обороны и значительном продвижении возле Орехова в Запорожской области и близ Угледара в Донецкой области, что в 100 км на восток.

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Однако в разведке Минобороны Великобритании считают, что российские подразделения, вероятно, проводили локальные разведывательные атаки вблизи Орехова и Угледара, но очень маловероятно, что действительно добились там каких-либо существенных успехов.

Отметим, что аналитики Института изучения войны также считают несовместимыми с реальностью заявления, что распространяются в РФ, о якобы успешном наступлении россиян в Запорожской области.

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