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Анастасія Рогожінська |

Из-за пожаров в Турции украинских туристов пришлось эвакуировать по морю

Пожары в Турции не утихают уже больше недели. Из-за стихийного бедствия украинских туристов из провинции Мугла вынуждены были эвакуировать из отеля по морю.

Выезд наземным транспортом был невозможен из-за лесных пожаров.

Украинцев, которые планируют путешествие в Турцию, наше консульство просит не ехать в районы, где бушует пламя.

В стране уже взяли под контроль 160 мест в 34 провинциях.

Сейчас пылает 14 пожаров в пяти провинциях. В частности, в популярных среди туристов Мугле и Анталии.

Важную роль в тушении играют волонтеры. Люди массово откликнулись на национальное бедствие и приезжают на помощь.

Также Украина помогает Турции бороться со стихией. Два самолета АН-32 сбрасывают тонны воды на охваченные огнем леса в Анталии.

Стихия уже уничтожила около двух десятков домов, несколько ферм и оливковых садов. Десятки человек госпитализированы из-за проблем с дыханием.

Основная версия причины лесных пожаров — умышленный поджог. Подозреваемого уже арестовали.

Больше о лесных пожарах в Турции читайте в нашем материале.

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