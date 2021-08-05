Через пожежі в Туреччині українських туристів довелось евакуювати морем
Пожежі в Туреччині не вщухають уже більше тижня. Через стихійне лихо українських туристів із провінції Мугла змушені були евакуювати з готелю морем.
Адже виїзд наземним транспортом був неможливим через лісові пожежі.
Українців, які планують подорож до Туреччини, наше консульство просить не їхати до районів, де вирує полум’я.
У країні вже взяли під контроль 160 осередків у 34 провінціях.
Нині палає 14 пожеж у п’яти провінціях. Зокрема, у популярних серед туристів Муглі та Анталії.
Важливу роль у гасінні відіграють волонтери. Люди масово відгукнулися на національне лихо та приїжджають на допомогу.
Також Україна допомагає Туреччині боротись зі стихією. Два літаки АН-32 скидають тонни води на охоплені вогнем ліси в Анталії.
Стихія вже знищила близько двох десятків будинків, кілька ферм і оливкових садів. Десятки людей госпіталізовані через проблеми з диханням.
Основна версія причини лісових пожеж – навмисний підпал. Підозрюваного вже заарештували.
Більше про лісові пожежі в Туреччині читайте в нашому матеріалі.