Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Через пожежі в Туреччині українських туристів довелось евакуювати морем

Пожежі в Туреччині не вщухають уже більше тижня. Через стихійне лихо українських туристів із провінції Мугла змушені були евакуювати з готелю морем.

Адже виїзд наземним транспортом був неможливим через лісові пожежі.

Українців, які планують подорож до Туреччини, наше консульство просить не їхати до районів, де вирує полум’я.

У країні вже взяли під контроль 160 осередків у 34 провінціях.

Нині палає 14 пожеж у п’яти провінціях. Зокрема, у популярних серед туристів Муглі та Анталії.

Важливу роль у гасінні відіграють волонтери. Люди масово відгукнулися на національне лихо та приїжджають на допомогу.

Також Україна допомагає Туреччині боротись зі стихією. Два літаки АН-32 скидають тонни води на охоплені вогнем ліси в Анталії.

Стихія вже знищила близько двох десятків будинків, кілька ферм і оливкових садів. Десятки людей госпіталізовані через проблеми з диханням.

Основна версія причини лісових пожеж – навмисний підпал. Підозрюваного вже заарештували.

Більше про лісові пожежі в Туреччині читайте в нашому матеріалі.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ердоган подякував Зеленському за допомогу в гасінні лісових пожеж в Туреччині
Ердоган подякував Зеленському за допомогу в гасінні лісових пожеж в Туреччині
У Туреччині розбився автобус із росіянами – троє загиблих
У Туреччині розбився автобус із росіянами – троє загиблих
Україна допомагає гасити пожежі в Туреччині, авіація ЄС вже вилетіла на допомогу
Україна допомагає гасити пожежі в Туреччині, авіація ЄС вже вилетіла на допомогу
На Криті застрягли туристи з Дніпра: що відомо
На Криті застрягли туристи з Дніпра: що відомо
Лісові пожежі у Туреччині: людей евакуюють на човнах з води
Лісові пожежі у Туреччині: людей евакуюють на човнах з води
У Туреччині локалізували майже всі вогнища загоряння – Ердоган
У Туреччині локалізували майже всі вогнища загоряння – Ердоган
Аномальна спека у Греції: температура сягне 44 градусів за Цельсієм
Аномальна спека у Греції: температура сягне 44 градусів за Цельсієм
Лісові пожежі у Туреччині: Ердоган оголосив райони спалахів вогню зонами лиха
Лісові пожежі у Туреччині: Ердоган оголосив райони спалахів вогню зонами лиха
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка