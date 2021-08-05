Через пожежі в Туреччині українських туристів довелось евакуювати морем

Пожежі в Туреччині не вщухають уже більше тижня. Через стихійне лихо українських туристів із провінції Мугла змушені були евакуювати з готелю морем.

Адже виїзд наземним транспортом був неможливим через лісові пожежі.

Українців, які планують подорож до Туреччини, наше консульство просить не їхати до районів, де вирує полум’я.

У країні вже взяли під контроль 160 осередків у 34 провінціях.

Нині палає 14 пожеж у п’яти провінціях. Зокрема, у популярних серед туристів Муглі та Анталії.

Важливу роль у гасінні відіграють волонтери. Люди масово відгукнулися на національне лихо та приїжджають на допомогу.

Також Україна допомагає Туреччині боротись зі стихією. Два літаки АН-32 скидають тонни води на охоплені вогнем ліси в Анталії.

Стихія вже знищила близько двох десятків будинків, кілька ферм і оливкових садів. Десятки людей госпіталізовані через проблеми з диханням.

Основна версія причини лісових пожеж – навмисний підпал. Підозрюваного вже заарештували.

Більше про лісові пожежі в Туреччині читайте в нашому матеріалі.

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