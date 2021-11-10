На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое состоится в среду, 10 ноября, будет рассмотрена ситуация, которая наблюдается на границе с Беларусью.

Об этом сообщил в комментарии журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, вчера состоялись два совещания на этот счет, после чего президент Владимир Зеленский решил созвать СНБО.

– Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, затем было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня – заседание СНБО. Именно по этому поводу (ситуации на границе с Беларусью, – Ред.) один из вопросов, – подчеркнул Данилов.

Заседание СНБО состоится сегодня, 10 ноября, в 15:00 в Киеве.

Ситуация на границе между странами Евросоюза и Беларусью в последнее время напряжена из-за миграционного кризиса – неконтролируемого потока мигрантов.

В Совете ЕС обвиняют в создании этого кризиса режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Потоки мигрантов с белорусской границы Брюссель рассматривает как метод давления Минска на Евросоюз и месть за введенные санкции.

На днях мигранты через Беларусь хотели прорваться в Польшу, однако эта попытка была отбита.

Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны и объявили о боевой готовности на границе с Беларусью.

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС расширить санкции против режима Александра Лукашенко из-за ситуации с мигрантами.