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Черги на рейси до Мінська із Дамаска: Білорусь загострює ситуацію з нелегалами

Оксана Михайлова

Всіх мігрантів, які прорвалися через кордон до Польщі в ніч проти 10 листопада, затримали. Про це повідомив голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак в ефірі Польського радіо.

Там не виключають сценарію повного закриття кордону з Білоруссю.

Водночас, у мережі показали відео, на якому в аеропорту Дамаска стоять величезні черги на рейси до Мінська.

Ситуацію на кордоні з Білоруссю сьогодні обговорять на засіданні Ради Національної безпеки та оборони. А українські прикордонники не фіксують появи груп мігрантів з Білорусі на нашій ділянці рубежу. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України – прес-секретар Андрій Демченко. Такої ситуації, як на кордоні Польщі та Литви, немає.

Водночас прикордонне відомство добре розуміє гостроту ситуації.

— Ми її враховуємо в нашій службовій діяльності з охорони кордону, – додав він.

Напередодні у МВС України заявили про збільшення потоків мігрантів у прикордонних регіонах України.

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні загострилася 8 листопада, коли кілька сотень нелегалів намагалися прорватися до Польщі з території Білорусі. До прикордонної зони Польща стягнула 12 тис. військових.

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9 листопада стало відомо, що білоруські прикордонники перемістили кілька сотень мігрантів до кордону з Литвою, де провели їм інструктаж та наказали рухатися у бік Литви.

Польща, Литва, Латвія та Естонія звинувачують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у тиску на ЄС, використовуючи нелегалів як зброю у гібридній війні.

Фото: Getty Images

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