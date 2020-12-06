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Факты / Видео / Украина

Четкая идеология и сознательный патриотизм: как изменилась украинская армия

6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил. Историческим и переломным моментом в истории украинской армии стали события 2013-2014 годов. Далее наше войско лишь возрождался и крепло. Однако складывается оно не только из солдат, которые выполняют приказы. А людей, которые верят в нашу страну и защищают ее больше всего.

Герой Украины Игорь Гордейчук всю жизнь связал с военным делом – 32 года в Вооруженных Силах. Он воевал в Иловайске, где был тяжело ранен. Сейчас военнослужащий уже четыре года возглавляет Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

Благодаря Гордийчуку в лицее начали учиться и девушки. На войне они вместе с юношами с оружием в руках защищают Украину и занимают руководящие должности.

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За период войны украинская армия окрепла. В армии нет случайных людей. Сергей попал в морскую пехоту во время мобилизации. Признается, сначала думал, это станет непосильной задачей, но со временем понял, что это дело является окончательным решением до конца дней.

Сегодня Вооруженные силы Украины по своей боеспособностью занимают 27 место среди 138 стран мира. И девятое – среди стран Европы. Это данные рейтинга Global Fire-power.

Также с Днем Вооруженных сил Украины военных поздравил Президент Владимир Зеленский.

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