Приветствуя украинских военных с Днем ВСУ, который отмечают 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сделал три главных акцента.

— Первое. Каждый из нас может жить своей обычной жизнью, реализовывать мечты и планировать будущее исключительно благодаря тем мужчинам и женщинам, которые защищают наше государство в Вооруженных силах, — подчеркнул глава государства.

По его словам, эти люди обеспечивают для всех свободу, возможность строить свой комфорт и счастье, поэтому каждому стоит об этом задуматься.

— Второе. Обычно этого не делают, но я включил бы в круг тех, кого приветствуют в этот день, также военных корреспондентов и наших волонтеров…За годы войны они стали неотъемлемой частью Вооруженных сил. Это родные люди и очень значительная помощь. Во всех смыслах, — подчеркнул Зеленский.

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Третий акцент президент сделал на перспективе украинской армии.

— Мир меняется. Другим скоро будет и то, как человечество воюет. Поэтому мы должны уделять еще больше, гораздо больше внимания развитию наших ВСУ, всей системы обороны государства и, соответственно, отношению общества к этой задаче. Должны вкладывать в это существенные средства, — отметил он.

Зеленский считает, что армия нуждается в модернизации, поскольку уже нет иллюзий относительно истинных намерений страны-агрессора.

— Столько наших защитников отдали свои жизни, чтобы Украина выстояла, что ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше. Когда руководители государства были сосредоточены на чем угодно, кроме Вооруженных сил. Поэтому спасибо за службу! И поздравляю всех с Днем Вооруженных сил Украины! С праздником тех, кто ежедневно дарит нам свободную жизнь, — подытожил президент.

С Днем Вооруженных сил 6 декабря поздравляют служащих сухопутных, воздушных, военно-морских, десантно-штурмовых войск и сил специальных операций.

Факты ICTV подготовили для них поздравления с Днем ВСУ в картинках.