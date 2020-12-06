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Чітка ідеологія та свідомий патріотизм: як змінилась українська армія

6 грудня Україна відзначає День Збройних сил. Історичним і переломним моментом в історії української армії стали події 2013-2014 років. Далі наше військо лиш відроджувалось та міцніло. Проте складається воно не лише з солдатів, які виконують накази. А людей, які вірять у нашу державу та захищають її понад усе.

Герой України Ігор Гордійчук все життя пов’язав з військовою справою – 32 роки у Збройних Силах. Він воював в Іловайську, де був тяжко поранений. Зараз військовослужбовець вже чотири роки очолює Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

Завдяки Гордійчуку в ліцеї почали вчитися і дівчата. На війні вони разом з юнаками зі зброєю у руках боронять Україну і займають керівні посади.

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За період війни українська армія зміцніла. У війську немає випадкових людей. Сергій потрапив у морську піхоту під час мобілізації. Зізнається, спершу думав, це стане непосильним завданням, але з часом зрозумів, що ця справа є остаточним рішенням до кінця днів.

Нині Збройні сили України за своєю боєздатністю посідають 27 місце серед 138 країн світу. І дев’яте – серед країн Європи. Це дані рейтингу Global Fire-power.

Також з Днем Збройних сил України військових привітав Президент Володимир Зеленський.

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