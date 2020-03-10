Почему не наказали парня, который дрифтовал на месте гибели 6 человек в Харькове

Дерзкий дрифт на месте трагической аварии. В Харькове водитель BMW устроил показательное выступление вблизи перекрестка, где два года назад погибли шесть человек. Автомобиль на большой скорости вылетел на встречную и начал дрифтовать, едва не спровоцировав масштабную ДТП. Инцидент произошел еще в конце февраля. Гонщика полиция на месте задержать не смогла, не наказанный он и сейчас.

BMW на большой скорости вылетает на встречную полосу, делает несколько разворотов на 360 градусов и продолжает опасный дрифт. Такое впечатление, что встречные автомобили только добавляют азарта водителю.

Уже позже, после огласки в прессе, полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства. Водителю грозит до 5 лет лишения свободы. Однако владельца авто установили, а кто был за рулем — нет. А значит и наказывать некого.

Факты ICTV ранее писали о том, что суд возобновил расследование против экспертов по делу Зайцевой.

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