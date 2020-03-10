Чому не покарали хлопця, який дрифтував на місці загибелі 6 людей у Харкові

Зухвалий дрифт на місці трагічної аварії. У Харкові водій BMW влаштував показовий виступ поблизу перехрестя, де два роки тому загинули шестеро людей. Автомобіль на шаленій швидкості вилетів на зустрічну і почав дрифтувати, ледь не спровокувавши масштабну ДТП. Інцидент стався ще наприкінці лютого. Гонщика поліція на місці затримати не змогла, не покараний він і зараз.

BMW на шаленій швидкості вилітає на зустрічну смугу, робить кілька розворотів на 360 градусів і продовжує небезпечний дрифт. Таке враження, що зустрічні автомобілі лише додають азарту водієві.

Вже пізніше, після розголосу в пресі, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Водієві загрожує до 5 років обмеження волі. Однак власника авто встановили, а хто був за кермом – ні. А отже і карати нікого.

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