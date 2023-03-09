Почему депутаты от запрещенной ОПЗЖ продолжают работать в ВР и можно ли лишить их мандатов

За год полномасштабной войны в Украине запретили деятельность более десяти пророссийских партий, также уже потеряли свои мандаты и десяток бывших депутатов от Оппозиционной платформы — За жизнь.

Но в обществе и парламенте не утихают разговоры о том, что все прошедшие в Верховную Раду от ОПЗЖ должны лишиться своего статуса народного избранника.

Насколько это реально и законно, какие мысли в кулуарах парламента, и готовы ли сами депутаты добровольно сдать мандаты?

Депутат из Голоса Ярослав Юрчишин обеспокоен тем, что на втором году полномасштабной войны ему приходится быть в парламентском зале с представителями запрещенной пророссийской партии.

Это не только беспокоит наше общество, но и изрядно удивляет иностранцев.

– Очень трудно требовать от наших международных партнеров усиления санкций против России, когда те люди, которые еще до полномасштабной агрессии фактически отстаивали интересы России со стороны украинских делегаций и дальше номинально в делегациях находятся, — говорит Юрчишин.

Еще одна проблема — согласно Конституции есть только семь оснований, чтобы лишить депутата мандата.

Сделать это можно:

по его собственному желанию;

когда есть обвинительный приговор суда;

избранник недееспособен, или безвестно отсутствует;

его украинское гражданство прекращено;

нарушены требования несовместимости с другой деятельностью кроме депутатства;

депутат-списочник вышел из фракции партии от которой стал депутатом, или же умер.

А пока идет война менять Конституцию нельзя. Поэтому стоит искать другие законные пути, например изменения регламента Верховной Рады, считает Ирина Геращенко из Европейской Солидарности.

– Соберем регламентный комитет и тоже примем решение, что эти представители не имеют права участвовать в голосовании. Не имеют права быть, например в комитетах Нацбезопасности и обороны. Где есть чувствительная информация. В бюджетном комитете, — говорит Геращенко

Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук призывает коллег быть взвешенными, чтобы потом решение парламента не обжаловали в суде.

Также, по ее мнению, пока нет оснований применять норму об удалении депутатов с заседания.

Бывший сопредседатель фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Юрий Бойко теперь возглавляет группу Платформа за жизнь и мир и уверяет, все его коллеги которые после полномасштабного вторжения остались в стране — будут и дальше работать в парламенте. Те же, кто выехал из Украины — для них теперь не друзья.

Подобные ситуации Верховная Рада проходила 2005-ого и особенно 14-ого годах, напоминает директор Центра политических исследований Пента Владимир Фесенко.

И тогда голоса регионалов позволили и новое правительство сформировать, и выборы президента назначить.

Но в условиях полномасштабной войны нужно принять решение, которое бы раз и навсегда запретило пророссийским силам попадать в органы власти.

– И это было бы таким достаточно надежным предохранителем на будущее, для того, чтобы не вернулись в украинскую политику и украинскую власть люди, которые сотрудничали с Россией. Это, на мой взгляд более важно чем просто лишить всех депутатов бывшей ОПЗЖ их депутатского статуса, — рассказывает Фесенко

В парламенте уже зарегистрировали законопроект, которым хотят окончательно решить этот вопрос.

Авторы предлагают запретить участвовать в выборах всех уровней депутатам, которые на момент полномасштабного вторжения были членами пророссийских партий или фракций.

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