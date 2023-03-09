Чому депутати від забороненої ОПЗЖ продовжують працювати у ВР і чи можна позбавити їх мандатів
За рік повномасштабної війни в Україні заборонили діяльність понад десяти проросійських партій, також вже втратили свої мандати й десяток колишніх депутатів від Опозиційної платформи – За життя.
Та у суспільстві й парламенті не вщухають розмови про те, що всі хто пройшли до Верховної Ради від ОПЗЖ мають позбутися свого статусу народного обранця.
Наскільки це реально і законно, які думки у кулуарах парламенту, і чи готові самі депутати добровільно здати мандати?
Депутат із Голосу Ярослав Юрчишин занепокоєний тим, що на другому році повномасштабної війни йому доводиться бути у парламентській залі з представниками забороненої проросійської партії.
Це не лише турбує наше суспільство, але й неабияк дивує іноземців.
— Дуже важко вимагати від наших міжнародних партнерів посилення санкцій проти Росії, коли ті люди, які ще до повномасштабної агресії фактично відстоювали інтереси Росії з боку українських делегацій і далі номінально в делегаціях знаходяться, – каже Юрчишин.
Ще одна проблема – згідно з Конституцією є лише сім підстав аби позбавити депутата мандату.
Зробити це можна:
- за його власним бажанням;
- коли є обвинувальний вирок суду;
- обранець недієздатний, або безвісно відсутній;
- його українське громадянство припинене;
- порушені вимоги несумісності з іншою діяльністю крім депутатства;
- депутат -списочник вийшов із фракції партії від якої став депутатом, або ж помер.
А поки триває війна змінювати Конституцію не можна. Тому варто шукати інші законні шляхи, наприклад зміни регламенту Верховної Ради, вважає Ірина Геращенко із Європейської Солідарності.
– Зберімо регламентний комітет і теж приймемо рішення, що ці представники не мають права брати участі у голосуванні. Не мають права бути, наприклад в комітетах Нацбезпеки й оборони. Де є чутлива інформація. В бюджетному комітеті,– каже Геращенко
Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук закликає колег бути виваженими, аби потім рішення парламенту не оскаржили у суді.
Також, на її думку, поки немає підстав застосовувати норму про видалення депутатів із засідання.
Колишній співголова фракції Опозиційна платформа – За життя Юрій Бойко тепер очолює групу Платформа за життя та мир і запевняє, усі його колеги які після повномасштабного вторгнення залишилися в країні – будуть і далі працювати в парламенті. Ті ж, хто виїхав з України – для них тепер не друзі.
Подібні ситуації Верховна Рада проходила 2005-ого та особливо 14-ого роках, нагадує директор Центру політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.
І тоді голоси регіоналів дозволили й новий уряд сформувати, і вибори президента призначити.
Але в умовах повномасштабної війни потрібно ухвалити рішення, яке б раз і назавжди заборонило проросійським силам потрапляти в органи влади.
– І це було б таким достаньо надійним запобіжником на майбутнє, для того, щоб не повернулися в українську політику і українську владу люди, які співпрацювали з Росією.
Оце, на мій погляд більш важливо ніж просто позбавити всіх депутатів колишньої ОПЗЖ їх депутатського статусу, – розповідає Фесенко
У парламенті вже зареєстрували законопроєкт, яким хочуть остаточно розв’язувати це питання.
Автори пропонують заборонити брати участь у виборах усіх рівнів депутатам, які на момент повномасштабного вторгнення були членами проросійських партій чи фракцій.