Чому депутати від забороненої ОПЗЖ продовжують працювати у ВР і чи можна позбавити їх мандатів

За рік повномасштабної війни в Україні заборонили діяльність понад десяти проросійських партій, також вже втратили свої мандати й десяток колишніх депутатів від Опозиційної платформи – За життя.

Та у суспільстві й парламенті не вщухають розмови про те, що всі хто пройшли до Верховної Ради від ОПЗЖ мають позбутися свого статусу народного обранця.

Наскільки це реально і законно, які думки у кулуарах парламенту, і чи готові самі депутати добровільно здати мандати?

Депутат із Голосу Ярослав Юрчишин занепокоєний тим, що на другому році повномасштабної війни йому доводиться бути у парламентській залі з представниками забороненої проросійської партії.

Це не лише турбує наше суспільство, але й неабияк дивує іноземців.

— Дуже важко вимагати від наших міжнародних партнерів посилення санкцій проти Росії, коли ті люди, які ще до повномасштабної агресії фактично відстоювали інтереси Росії з боку українських делегацій і далі номінально в делегаціях знаходяться, – каже Юрчишин.

Ще одна проблема – згідно з Конституцією є лише сім підстав аби позбавити депутата мандату.

Зробити це можна:

за його власним бажанням;

коли є обвинувальний вирок суду;

обранець недієздатний, або безвісно відсутній;

його українське громадянство припинене;

порушені вимоги несумісності з іншою діяльністю крім депутатства;

депутат -списочник вийшов із фракції партії від якої став депутатом, або ж помер.

А поки триває війна змінювати Конституцію не можна. Тому варто шукати інші законні шляхи, наприклад зміни регламенту Верховної Ради, вважає Ірина Геращенко із Європейської Солідарності.

– Зберімо регламентний комітет і теж приймемо рішення, що ці представники не мають права брати участі у голосуванні. Не мають права бути, наприклад в комітетах Нацбезпеки й оборони. Де є чутлива інформація. В бюджетному комітеті,– каже Геращенко

Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук закликає колег бути виваженими, аби потім рішення парламенту не оскаржили у суді.

Також, на її думку, поки немає підстав застосовувати норму про видалення депутатів із засідання.

Колишній співголова фракції Опозиційна платформа – За життя Юрій Бойко тепер очолює групу Платформа за життя та мир і запевняє, усі його колеги які після повномасштабного вторгнення залишилися в країні – будуть і далі працювати в парламенті. Ті ж, хто виїхав з України – для них тепер не друзі.

Подібні ситуації Верховна Рада проходила 2005-ого та особливо 14-ого роках, нагадує директор Центру політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.

І тоді голоси регіоналів дозволили й новий уряд сформувати, і вибори президента призначити.

Але в умовах повномасштабної війни потрібно ухвалити рішення, яке б раз і назавжди заборонило проросійським силам потрапляти в органи влади.

– І це було б таким достаньо надійним запобіжником на майбутнє, для того, щоб не повернулися в українську політику і українську владу люди, які співпрацювали з Росією. Оце, на мій погляд більш важливо ніж просто позбавити всіх депутатів колишньої ОПЗЖ їх депутатського статусу, – розповідає Фесенко

У парламенті вже зареєстрували законопроєкт, яким хочуть остаточно розв’язувати це питання.

Автори пропонують заборонити брати участь у виборах усіх рівнів депутатам, які на момент повномасштабного вторгнення були членами проросійських партій чи фракцій.

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