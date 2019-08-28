Чому продаж Мотор Січі може підсилити РФ і зіпсувати відносини України з США

На кого працюватиме Мотор Січ? Інтереси США та Китаю несподівано перетнулися в Україні. В Піднебесній планують придбати стратегічне українське підприємство й використати його технології для виробництва вертольотів у Китаї.

Дві китайські корпорації вже начебто домовилися про купівлю 50% акцій Мотор Січі. За українські технології нашій авіабудівній галузі обіцяють надати грантів на $100 млн. Натомість у Китай можуть вирушити унікальні патенти та обладнання. Українські двигуни китайці хочуть збирати в себе. Справу майже вирішено. Залишилося лише погодити з Антимонопольним комітетом.

Україна може несподівано розширити військову могутність Китаю, адже саме наші двигуни розглядали для нового важкого військового вертольоту – спільного проекту Китаю та Росії. Попри свою економічну міць, Піднебесна кращих двигунів поки не створила. А якщо наші двигуни потраплять до Китаю, то зрештою опиняться і в Росії. Адже 80% російських вертольотів використовують саме українські агрегати.

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Та в ситуацію несподівано втрутилися США. Відмовляти продавати Мотор Січ до Києва прилетів особисто радник з питань національної безпеки США Джон Болтон. Американцям не подобається перспектива, що українські технології підсилять Піднебесну, а не НАТО.

Вітчизняні ж фахівці переконані: продавши стратегічне підприємство проти волі нашого головного західного партнера, Україна ризикує втратити підтримку Вашингтона. Тож від того, який вектор обере Мотор Січ, залежатиме доля всієї держави.

Банально перебити пропозицію китайців США не можуть: їм українські двигуни не потрібні. Зате американці можуть поділитися своїми технологіями з Києвом, аби в підсумку налагодити виробництво власних нових вертольотів, – вважають фахівці. Та для цього держава має реалізувати таку програму й остаточно вирішити долю Мотор Січі, наприклад, повернувши її у держвласність.

Інакше, колись потужне підприємство, залишившись без традиційних ринків збуту, остаточно втратить свій потенціал і збанкрутує. Або ж ми продамо унікальне виробництво і патенти китайцям, а відтак посилимо військову міць Росії і поставимо під загрозу власну національну безпеку.

До слова, Факти ICTV розповідали, про що говорив Данилюк з Болтоном.

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