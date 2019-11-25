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Почему трассу на Рогатин за 800 млн грн проложили через центр города

Рогатин на Прикарпатье довольно известный и колоритный город, но сейчас 100-летние дома разрушают фуры, пересекающие центр города.

Дорогу Львов-Ивано-Франковск четыре года назад капитально отремонтировали и проложили через город. Проект амбициозный и даже экспериментальный. Тогда на 130 километров потратили более 800 млн грн, но грузовикам никто не запретил въезд в город.

На въезде в город есть указатель на объездную дорогу, но тяжеловесы игнорируют знак. На скорости гонят в Рогатин. В городе есть еще одна объездная, но проблему она не решит. Ведь именно там расположены все учебные заведения.

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Остановить грузовики могли бы штрафы. Но во время ремонта дороги знак о запрете заезда тяжеловесам в город – сняли. Поэтому полиция на фуры в центре внимания не обращает.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что новое правительство будет развивать инфраструктурные объекты.

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