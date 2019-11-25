Чому трасу на Рогатин за 800 млн грн проклали через центр міста

Рогатин на Прикарпатті доволі відоме та колоритне місто, але нині 100-літні будинки руйнують фури, що пересікають середмістя.

Дорогу Львів-Івано-Франківськ чотири роки тому капітально відремонтували і проклали через місто. Проект амбітний і, навіть, експериментальний. Тоді на 130 кілометрів витратили понад 800 млн грн, але вантажівкам ніхто не заборонив в’їзд до міста.

На початку міста є вказівник на об’їзну дорогу, але важковаговики ігнорують знак. На швидкості женуть у Рогатин. У місті є ще одна об’їзна, але проблему вона не вирішить. Бо саме там розташовані усі навчальні заклади.

Читайте: Відремонтував дорогу, але зробив її платною. Що таке концесія та де буде в Україні

Зупинити вантажівки могли б штрафи. Але під час ремонту дороги знак про заборону заїзду важковаговикам до міста – зняли. Тож поліція на фури в центрі не зважає.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що новий уряд буде розбудовувати інфраструктурні об’єкти.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.