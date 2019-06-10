Почему украинцы покупают импортную одежду вместо украинской

Отечественная легкая промышленность теряет обороты – в прошлом году производство одежды и обуви в Украине сократилось почти на пять %, а в этом – еще на десять. В то же время, качество украинской одежды намного выше, чем тот импорт, продающийся в магазинах и на рынках. Цена за это конечно выше, но компании, которые ориентируются именно на производство качественной одежды, остаются в выигрыше – имеют свой рынок и своего покупателя даже за рубежом.

Харьковский Барабашово, как и большинство рынков страны завалены одеждой и обувью – в основном из Китая и Турции. Импортные босоножки, дешевле украинских. Покупатели знают – украинские аналоги качественнее, но дорогие.

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Львиная доля рынка импорт и секондхенда – украинцы выбирают более дешевые варианты, официальное отечественное производство – чуть больше десяти %. Специалисты объясняют – украинские товары проигрывают импорту, ибо часто контрабандное. Эксперты сравнили данные таможни и международной статистики в Польше и Турции – большинство их товаров попадают к нам нелегально.

А еще украинские производители конкурируют за работников, выезжающих на заработки в Польшу.

Но ответ кризису есть – у тех, кто ценит профессионалов.

Инвестиции в современное оборудование – вязальный цех есть только на нескольких предприятиях Украины. Благодаря оборудованию воплощают в жизнь и любую цветовую гамму, и изделия получаются элегантными.

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