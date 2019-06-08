Производство биопластика из отходов – программа Яна Островского в Новых лидерах 2

Его консервированный борщ, французский рататуй и закрутки экзотических овощей – покорили украинцев и потихоньку покоряют весь мир. Наш следующий Новый лидер – Ян Островский – наладил собственное производство органических консервов и имеет заказов на год вперед. И начав собственное дело увидел, как много отходов – выбрасываются прямо на помойку. А на них можно неплохо заработать. Поэтому Ян предлагает наладить в Украине производство биопластика из отходов.

Занявшись собственным производством, Ян заметил, что на 100 кг готовой продукции приходится почти столько же отходов.

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Эта отрасль – производство биопластика. Он нетоксичен, быстро разлагается, из него можно делать безопасные медицинские инструменты, игрушки и одноразовую посуду.

Сырьем может стать солома, шелуха семян, остатки от переработки кукурузы или свеклы. Чтобы их превратить в ценный материал – нужна специальная биостанция. Стоит такая примерно миллион гривен.

Именно с этой идеей Ян пришел на телепроект Новые лидеры – он хочет дать старт производству биопластика в Украине на государственном уровне. Для этого – построить станцию ​​по заготовке и переработке биосырья – сначала для одной общины. Которая сможет на отходах зарабатывать вполне реальные деньги.

А где одна успешная станция, там их десятки, а затем и завод по переработке пеллет на биопластик.

К слову, Новые лидеры 2: проект реинтеграции заключенных от Вячеслава Когута.

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