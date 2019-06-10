Чому українці купують імпортний одяг замість українського

Вітчизняна легка промисловість втрачає оберти – торік виробництво одягу та взуття в Україні скоротилось майже на п’ять %, а цього – ще на десять. Водночас, якість українського одягу набагато вища, ніж імпорт, що продають нам у магазинах та на ринках. Ціна за це звісно вища, але компанії, котрі орієнтуються саме на виробництво якісного одягу, залишаються у виграші – мають свій ринок і свого покупця навіть за кордоном.

Харківський Барабашово, як і більшість ринків країни завалені одягом і взуттям – переважно з Китаю і Туреччини. Імпортні босоніжки, дешевші за українські. Покупці знають – українські аналоги якісніші, але дорожчі.

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Левова частка ринку імпорт та секондхенд – українці обирають дешевші варіанти, офіційне вітчизняне виробництво – трохи більше десяти %. Фахівці пояснюють – українські товари програють імпорту, бо той часто контрабандний. Експерти порівняли дані митниці і міжнародної статистики в Польщі та Туреччині – більшість їхніх товарів потрапляють до нас нелегально.

А ще українські виробники конкурують за працівників, які виїжджають на заробітки у Польщу.

Але відповідь кризі є – у тих, хто цінує професіоналів.

Інвестиції в сучасне обладнання – в’язальний цех є лише на кількох підприємствах України. Завдяки устаткуванню втілюють у життя і будь-яку кольорову гаму, і вироби виходять елегантними.

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