Почему в Украине возник дефицит антибиотиков и как избежать коллапса

В Минздраве утверждают, что в Украине нет проблемы с обеспечением антибиотиками. А если они где-то отсутствуют — это недоработок отдельных аптек. В то же время фармацевты объясняют, что продажа ограничен и может возникнуть коллапс, если власти безотлагательно возьмется за проблему.

Украинцы буквально сметают с полок аптек антибиотики. Врачи неоднократно подчеркивают — на всякий случай антибиотики принимать нельзя. Однако паника среди населения и самолечение приводит ажиотаж на лекарства.

Увеличенный спрос на лекарства прогнозировался еще весной, во время первой вспышки эпидемии. Предвидя повышение цен на отдельные виды лекарств, Кабмин принял постановление №341 для стабилизации цен на определенный перечень цен.

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Согласно этому документу, если в аптеке розничная цена поднялась на 5% — аптека делает новое ценообразование, примеряя свою наценку.

Далее сообщает об этом Госпродслужбу и кладет товар ”в карантин”, не имея права его продавать в течение трех дней. Если производитель поднял цену более чем 15%, то имея в наличии антибиотики, аптечное учреждение вынужден положить их в карантин на 30 дней.

Еще одна проблема украинского фармпроизводства — импортная зависимость. Все субстраты и сырье покупается за валюту, влияет на формирование цены на лекарственные средства.

Сейчас компаниям купить заграницей сырье для лекарств не так уж и просто, ведь эпидемия заставила страны ограничить ее продажу.

Директор фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Александр Комарида говорит, что они проводят рабочие совещания, чтобы решить вопрос обеспечения противомикробными средствами украинском. Однако о кредитовании фармкомпаний со стороны государства пока не идет.

Пока государство не сядет за стол переговоров с фармкомпаниями, лекарства будут продолжать быть в дефиците. Даже для госпитализированных больных с тяжелой формой коронавируса.

Лекарство против Covid-19

“Антикоронавирус” — препарат с таким названием производила одна из киевских аптек и продавала якобы как лекарство от коронавируса.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал владельцев аптеки на 30 тыс. грн за введение людей в заблуждение, ведь до сих пор лекарств от Covid-19 в мире нет.