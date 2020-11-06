Чому в Україні виник дефіцит антибіотиків і як уникнути колапсу

У МОЗ переконують, що в Україні немає проблеми із забезпеченням антибіотиками. А якщо вони десь відсутні – то це недоробок окремих аптек. Водночас фармацевти пояснюють, що продаж обмежений і може виникнути колапс, якщо влада невідкладно візьметься за проблему.

Українці буквально змітають з полиць аптек антибіотики. Лікарі неодноразово наголошують – про всяк випадок антибіотики вживати не можна. Однак паніка серед населення та самолікування зумовлює ажіотаж на ліки.

Збільшений попит на ліки був прогнозований ще навесні, під час першого спалаху епідемії. Передбачаючи підвищення цін на окремі види ліків, Кабмін прийняв постанову №341 для стабілізації цін на певний перелік цін.

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Згідно з цим документом, якщо в аптеці роздрібна ціна піднялась на 5% – аптека робить нове ціноутворення, приміряючи свою націнку.

Далі повідомляє про це Держпродспоживслужбу і кладе товар ”у карантин”, не маючи права його продавати протягом трьох днів. Якщо виробник підняв ціну більш ніж 15%, то маючи в наявності антибіотики, аптечний заклад вимушений покласти їх в карантин на 30 днів.

Ще одна проблема українське фармвиробництва – імпортнозалежність. Усі субстрати та сировина купується за валюту, що впливає на формування ціни на лікарські засоби.

Нині компаніям купити закордоном сировину для ліків не так вже й просто, адже епідемія змусила країни обмежити її продаж.

Директор фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров’я Олександр Комаріда каже, що вони проводять робочі наради, аби вирішити питання забезпечення протимікробними засобами українців. Однак про кредитування фармкомпаній з боку держави поки не йдеться.

Поки держава не сяде за стіл переговорів з фармкомпаніями, ліки продовжуватимуть бути в дефіциті. Навіть для госпіталізованих хворих з важкою формою коронавірусу.

Ліки проти Covid-19

“Антикоронавірус” – препарат з такою назвою виготовляла одна із київських аптек та продавала нібито як ліки від коронавірусу.

Антимонопольний комітет України оштрафував власників аптеки на 30 тис. грн за введення людей в оману, адже досі ліків від Covid-19 у світі немає.

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