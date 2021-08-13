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Софія Зінов'єва |

Черногория, Италия и Алжир: страны Средиземноморья не могут преодолеть лесные пожары

Средиземноморские страны до сих пор не могут потушить лесные пожары. Из-за жары и засухи возникают новые очаги возгорания.

В Черногории пламя достигло национального парка Дурмитор, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Огонь быстро распространяется по каньону над рекой Тара, и пожарным сложно добраться до него из-за скалистого рельефа.

В Италии тяжелая ситуация на юге Калабрии, а на острове Сицилия горят деревья на склоне вулкана Этна.

В Алжире стихия унесла жизни 69 человек, в стране объявлен траур.

Между тем, на греческом острове Эвбея пожарным удалось потушить большинство очагов. Техники начали восстановление электроснабжения в населенных пунктах.

Накануне местные правоохранители сообщили, что в течение недели за поджоги задержали 118 человек.

18 человек арестованы. Один из них поджигал шерсть, другие — пытались добыть медь из кабелей, а в городе Гиза иностранный гражданин поджигал деревья и сухую траву.

Задержали также шестерых грабителей, которые ворвались в дома, пострадавшие от огня.

В Греции до сих пор находятся сто украинских пожарных, которые помогают тушить масштабные возгорания.

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