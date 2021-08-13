Чорногорія, Італія та Алжир: країни Середземномор’я не можуть подолати лісові пожежі

Середземноморські країни досі не можуть подолати лісові пожежі. Через спеку і засуху виникають нові осередки займання.

У Чорногорії полум’я досягло національного парку Дурмітор, який входить у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.Вогонь швидко поширюється каньйоном над річкою Тара і пожежникам складно дістатися до нього через скелястий рельєф.

В Італії важка ситуація на півдні Калабрії, а на острові Сицилія палають дерева на схилі вулкана Етна.

В Алжирі стихія забрала життя 69-ти людей, в країні оголошено траур.

Тим часом, на грецькому острові Евбея вогнеборцям вдалося загасити більшість осередків. Техніки розпочали відновлення електропостачання до населених пунктів.

Напередодні місцеві правоохоронці повідомили, що протягом тижня за підпали затримали 118 осіб.

18 людей заарештували. Один з них підпалював вовну, інші – намагалися добути мідь із кабелів, а у місті Гіза іноземний громадянин підпалював дерева та суху траву.

Затримали також шістьох грабіжників, які вдерлись до будинків, які постраждали від вогню.

У Греції досі перебувають сто українських пожежників, які допомагають гасити масштабні займання.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.