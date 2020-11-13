Поможет ли карантин выходного дня сохранить экономику страны

$12 млрд стоил локдаун в Украине весной, подсчитали в Киевской школе экономики. Эго повторение для страны это слишком дорого, считают в Кабмине. Поэтому будет введен карантин выходного дня.

Именно в нем чиновники видят компромисс. Поможет ли он побороть эпидемию и спасти экономику будет понятно позже.

Карантин выходного дня уже практиковал Казахстан, Россия или Израиль. Но в тот период, когда больных становилось меньше. Ввести его в разгар эпидемии — это действительно уникальный путь.

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В Минздраве уверены — если закрыть заведения развлечений и не продуктовые магазины на выходные, то люди между собой контактировать меньше. И активные украинцы, оказывается, совсем не в субботу и воскресенье,

— Вообще, если посмотреть на количество платежей, которые осуществляют через банковские терминалы не только магазинах. То больше операций осуществляется в пятницу, — пояснил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Карантин выходного дня будет стоить примерно 0,3% ВВП, считает экс-министр экономики Тимофей Милованов. По его подсчетам, и карантин выходного дня года и жесткий локдаун на несколько недель стоить стране примерно одинаково.

Милованов выступает за жесткий вариант, но с условием — надо помочь бизнесу. Предлагает смотреть на Великобританию — там правительство платит 80% зарплаты тем, кто вынужденно не работает. Месяц такой субсидии, подсчитали британцы, будет стоить 6,2 млрд фунтов. Но в Украине таких денег нет.

— Я думаю это несколько миллиардов гривен. Нужно не бояться поднимать процентные ставки, чтобы привлекать деньги и перекрывать дыры в бюджете, — считает экс-министр.

Это, конечно, приведет к инфляции, но спасет жизни, убежден Милованов.

Альтернатива локдауна

По мнению экономиста Глеба Вышлинского, эффективным чем локдаун было бы массовое тестирование. Как в Словакии

— Это будет стоить дешевле локдауна, и будет иметь больше эффекта. Мы сможем изолировать больных, — пояснил Вышинский.

Чтобы уменьшить нагрузку на врачей, надо, чтобы количество случаев снизилась до 3-х тысяч ежедневно. Иначе нас ждет коллапс, и страшно подумать, сколько жизней может стоить промедления.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня. Он предусматривает ограничение работы ресторанов, кафе, ТРЦ, развлекательных заведений и тому подобное.

Мэры многих городов заявили об отказе выполнять такое решение.

С критикой выступили мэры таких населенных пунктов Славянск, Львов, Одесса, Николаев, Черкассы, Ровно, Луцк, Мукачево и Житомир.

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