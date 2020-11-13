Чи допоможе карантин вихідного дня зберегти економіку країни

$12 млрд коштував локдаун в Україні навесні, підрахували в Київській школі економіки. Его повторення для країни це дуже дорого, вважають в Кабміні. Тому буде запроваджено карантин вихідного дня.

Саме в ньому чиновники бачать компроміс. Чи допоможе він побороти епідемію і врятувати економіку буде зрозуміло пізніше.

Карантин вихідного дня вже практикував Казахстан, Росія чи Ізраїль. Але в той період, коли хворих ставало менше. Ввести його в розпал епідемії – це дійсно унікальний шлях.

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У МОЗ впевнені – якщо закрити заклади розваг та не продуктові магазини на вихідні, то люди між собою контактуватимуть менше. Та найактивніші українці, виявляється, геть не в суботу та неділю,

– Загалом, якщо подивитися на кількість платежів, які здійснюють через банківські термінали не лише магазинах. То найбільше операцій здійснюється в п’ятницю, – пояснив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Карантин вихідного дня коштуватиме приблизно 0,3% ВВП, вважає екс-міністр економіки Тимофій Милованов. За його підрахунками, і карантин вихідного дня року і жорсткий локдаун на кілька тижнів вартуватимуть країні приблизно однаково.

Милованов виступає за жорсткий варіант, але з умовою – треба допомогти бізнесу. Пропонує дивитись на Велику Британію – там уряд платить 80% зарплати тим, хто вимушено не працює. Місяць такої субсидії, підрахували британці, коштуватиме 6,2 млрд фунтів. Але в України таких грошей немає.

– Я думаю це кілька мільярдів гривень. Потрібно не боятися підіймати відсоткові ставки, щоб залучати гроші і перекривати дірки в бюджеті, – вважає екс-міністр.

Це, звісно, спричинить інфляцію, але врятує життя, переконаний Милованов.

Альтернатива локдауну

На думку економіста Гліба Вишлінського, ефективнішим ніж локдаун було б масове тестування. Як у Словаччині

– Це коштуватиме дешевше ніж локдаун та матиме більший ефект. Ми зможемо ізолювати хворих, – пояснив Вишинський.

Щоб зменшити навантаження на лікарів, треба, щоб кількість випадків знизилася до 3-х тисяч щодня. Бо інакше нас чекає колапс, і страшно подумати, скількох життів може коштувати зволікання.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабінет міністрів запровадив карантин вихідного дня. Він передбачає обмеження щодо роботи ресторанів, кафе, ТРЦ, розважальних закладів тощо.

Мери багатьох міст заявили про відмову виконувати таке рішення.

З критикою виступили міські голови таких населених пунктів: Слов’янськ, Львів, Одеса, Миколаїв, Черкаси, Рівне, Луцьк, Мукачево та Житомир.

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