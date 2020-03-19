Готовы ли больницы Харькова к коронавирусу

20 млн грн на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и 90 млн на вольер для пингвинов. Харьков поражает приоритетами закупок, в то время как страна под угрозой опасного вируса. Больницам не хватает аппаратов искусственного дыхания, которые являются единственной надеждой на спасение тяжелобольных на коронавирус пациентов. О реальном состоянии готовности харьковские врачи говорят откровенно.

Харьковская областная детская инфекционка. Туда при необходимости будут доставлять больных на коронавирус детей. Легких в боксы, их пока три, но при необходимости перепрофилируют всю больницу. Тяжких — в реанимацию.

Опыт Китая и Италии показывает — жизнь сложных пациентов будет зависеть не только от прочности организма, но и от аппаратов искусственного дыхания. Ведь коронавирус бьет по легким, поэтому именно ШВЛы должны искусственно насыщать воздухом легкие больного.

Новых американских апарата на всю больницу только два — но и они едва дотягивают до уровня среднего класса: не определяет содержания углекислого газа, который выдыхает больной, а это важно, чтобы понимать эффективность терапии, говорят врачи. Но даже этот аппарат — модернизированный харьковскими медиками.

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