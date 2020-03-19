Чи готові лікарні Харкова до коронавірусу

20 млн грн на апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), і 90 млн на вольєр для пінгвінів. Харків вражає пріоритетами закупівель, в той час коли країна під загрозою небезпечного вірусу. Лікарням не вистачає апаратів штучного дихання, які є єдиною надією на порятунок важкохворих на коронавірус пацієнтів. Про реальний стан готовності харківські лікарі говорять відверто.

Харківська обласна дитяча інфекційка. Туди при потребі доправлятимуть хворих на коронавірус дітлахів. Легких у бокси, їх поки три, але за необхідності перепрофілюють усю лікарню. Тяжких – в реанімацію.

Досвід Китаю та Італії показує – життя складних пацієнтів залежатиме не тільки від міцності організму, а й від апаратів штучного дихання. Адже коронавірус б`є по легенях, тож саме ШВЛи мають штучно насичувати повітрям легені недужого.

Нових американських апаратів на всю лікарню тільки два – але і вони ледь дотягують до рівня середнього класу: не визначає вмісту вуглекислого газу, який видихає хворий, а це важливо, щоб розуміти ефективність терапії, кажуть лікарі. Та навіть цей апарат – модернізований харківськими медиками.

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