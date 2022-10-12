Повлияет ли атака РФ на начало отопительного сезона и будут ли обстрелы зимой — Галущенко

За два дня массированных ракетных обстрелов России было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

– Пострадала почти вся территория Украины, ведь удары были нанесены как на Западе, так и на Востоке, Юге, Центре. Это самая масштабная атака на энергетические объекты за всю историю, — говорит Галущенко.

По его мнению, одна из причин таких действий РФ – остановить украинский экспорт электроэнергии в Европу, ведь это помогает европейским странам экономить на российском газе и угле.

— Таким образом, они ударили и по странам ЕС, ведь наш экспорт помогал экономить российский газ и уголь. Европейские партнеры отнеслись с пониманием (к приостановке экспорта, — Ред.), ведь таких ударов энергетическая система ни одной страны мира, я думаю, почти за всю историю не видела, — говорит он.

Также Галущенко уверен, что атака РФ не отразится на начале отопительного сезона в Украине.

– Мы все восстановим, мы будем обеспечены электроэнергией. Безусловно, это военные риски, есть последствия. Я уверен, что им (РФ, — Ред.) ничего не удастся, как не выходит на фронте, так им ничего не удастся и в энергетике, – говорит он.

Однако министр не исключает повторение ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и зимой, когда восстановительные работы будут усложнены.

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