По всей стране достаточно быстро и эффективно проходят восстановительные работы — Зеленский

Октябрь, 11 в 22:15

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении заявил, что 11 октября РФ совершила вторую волну террористической атаки против нашего государства.

В частности, он сообщил, что за сегодняшнее утро страной-агрессором было выпущено 28 ракет, из них 20 сбито. Также из более 15 беспилотников, среди которых почти все – иранские ударные, большинство сбила ПВО.

Также Зеленский отметил, что по всей стране достаточно быстро и эффективно проходят восстановительные работы.

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— Если бы не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера. Сегодня Россия добьется дополнительно только одного: немного затянет наше восстановление. Где были разрушения – повсюду будет обновлена ​​инфраструктура. Где были потери – уже есть или еще будут постройки. Где были какие-либо надежды врага – будут руины российской государственности, — говорит глава государства.

Кроме того, президент напомнил о необходимости ограничить потребление энергии с 17 до 22-х.

— Благодаря нашей с вами добросовестности удалось сохранить в среднем по стране десятую часть энергии, что позволило системе работать более стабильно. А цель наша с вами должна быть – беречь четверть электричества именно в эти пиковые часы. Сегодня и в ближайшее время это стоит делать, — говорит Зеленский.

Также он сообщил, что во время внеочередного саммита G7, созванного немецким правительством по инициативе Украины, обсудили реагирование сильнейших демократий на новую российскую эскалацию.