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Чи вплине атака РФ на початок опалювального сезону та чи будуть обстріли взимку – Галущенко

Маліновська Ангеліна редакторка стрічки

За два дні масованого ракетного обстрілу Росії було пошкоджено близько 30% енергетичної інфраструктури України.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

– Постраждала майже вся територія України, адже удари були завдані, як на Заході, так і на Сході, Півдні, Центрі. Це наймасштабніша атака на енергетичні об’єкти за всю історію, – каже Галущенко.

На його думку, одна з причин таких дій РФ зупинити український експорт електроенергії до Європи, адже це допомагає європейським країнам заощаджувати на російському газі та вугіллі.

– Таким чином вони вдарили і по країнам ЄС, адже наш експорт допомагав заощаджувати російський газ та вугілля. Європейські партнери поставились із розумінням (до призупинення експорту, – Ред.), адже таких ударів енергетична система жодної країни світу, я думаю, майже за всю історію не бачила, – говорить він.

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Також Галущенко впевнений, що атака РФ не вплине на початок опалювального сезону в Україні.

– Ми все відновимо, ми будемо забезпечені електроенергією. Безумовно, це військові ризики, ми маємо наслідки цього. Я впевнений, що їм (РФ, – Ред.) нічого не вдасться, як не виходить на фронті, так їм нічого не вдасться і в енергетиці, – каже він.

Однак міністр не виключає повторення ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України і взимку, коли відновлювальні роботи будуть ускладнені.

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