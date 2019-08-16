Выиграет ли Украина от легализации казино: эксперты прогнозируют прибыль в $300 млн

Инициативу Зеленского легализовать игорный бизнес сразу поддержали в пятизвездочных отелях, администрация говорит, что азартные игры добавили бы клиентов и зимой, когда их не много.

Но в каких масштабах и по каким правилам новая власть осмелится восстанавливать казино пока в Офисе президента не рассказывают. Говорят, только, что сделают четкие правила игры, и этот бизнес сможет работать легально и наполнять бюджет. Эксперты идею поддерживают.

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В ассоциации игорного бизнеса говорят, что за 10 лет Парламента предлагали более 30 законопроектов. Но те поддержки не нашли и игорный бизнес все эти годы работает в тени, а государство теряет огромные деньги.

Такие заведения есть в каждом районе большого города – возле метро, ​​жилых массивов или остановок.

С казино все может быть иначе, эксперты говорят, что для этого нужен жесткий контроль, а механизмы в Европе давно прописаны.

Аналитики советуют Украине не придумывать собственно колесо, а использовать иностранный опыт. Например, в Грузии власть поощряет развитие игорного бизнеса и предоставляет льготы на открытие казино в туристических городах. В Украине по предварительным подсчетам от легализации игорного бизнеса бюджет мог бы получать ежегодно 300 миллионов долларов прибыли.

Напомним, Parimatch приветствует позицию Зеленского по отмене запрета игорного бизнеса.

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