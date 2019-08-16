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Чи виграє Україна від легалізації казино: експерти прогнозують прибутки в $300 млн

Ініціативу Зеленського легалізувати гральний бізнес одразу підтримали у п’ятизіркових готелях, адміністрація каже, що азартні ігри додали б клієнтів і взимку, коли їх не багато.

Та в яких масштабах і за якими правилами нова влада наважиться відновлювати казино поки в Офісі президента не розповідають. Кажуть лише, що зроблять чіткі правила гри, і цей бізнес зможе працювати легально та наповнювати бюджет. Експерти ідею підтримують.

Читайте: Гральний бізнес в Україні: казино в Одесі та мільйони в бюджет

В асоціації грального бізнесу кажуть, що за 10 років Парламенту пропонували понад 30 законопроектів. Та ті підтримки не знайшли і гральний бізнес всі ці роки працює у тіні, а держава втрачає величезні гроші.

Такі заклади є у кожному районі великого міста – біля метро, житлових масивів чи зупинок.

Із казино все може бути інакше, експерти кажуть, що для цього потрібен жорсткий контроль, а механізми в Європі давно прописані.

Аналітики радять Україні не придумувати власне колесо, а використати іноземний досвід. Приміром у Грузії влада заохочує розвиток грального бізнесу та надає пільги на відкриття казино у туристичних містах. В Україні за попередніми підрахунками від легалізації грального бізнесу бюджет міг би отримувати щорічно 300 мільйонів доларів прибутку.

Нагадаємо, Parimatch вітає позицію Зеленського щодо скасування заборони грального бізнесу.

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