Covid-19 в мире: зачем маски вакцинированным и кому делают бустерную дозу

Желающих сделать прививку от Covid-19 в столице сейчас немного. В будни нет и намека на те очереди, которые выстраивались под Международным выставочным центром несколько месяцев назад.

С одной стороны, людей мало, потому что лето. С другой, многие украинцы сих пор сомневаются вакцинироваться ли.

В странах, где уровень вакцинации высокий, хотя и больше больных, но в основном за счет тех, кто не привился.

В США сейчас первую дозу получили 70% населения. Полностью привиты — половина. Центры вакцинации организовывают даже в церквях, а кому-то за согласие привиться даже платят. Противников здесь тоже хватает, но все же семейные врачи рассказывают: из тех, кто привит, болеют единицы.

Правда, за полгода иммунитет от прививки может снижаться. Поэтому в Израиле, где дважды привитых — 62% взрослых, сейчас начали колоть третью, так называемую, бустерную дозу. Ее получат люди в возрасте 60+.

Также здесь не отменяют ни маски в помещениях, ни постоянное мытье рук. Ведь надвигается более заразный и опасный штамм Дельта. А привитый человек, сам того не зная, может быть носителем.

В Украине тоже это признают. И просят, как можно быстрее прийти на вакцинацию.

Заболеть могут и после прививки, говорят специалисты. Однако, вероятность минимальна. Для того, чтобы она еще снизилась, вакцинировать нужно до 70% людей. Тогда получим так называемый коллективный иммунитет.

Вакцина Moderna от Covid-19

Вакцина Moderna против Covid-19 стала второй в мире, которая после трех этапов клинических исследований показала высокую эффективность против коронавируса, и сразу же была одобрена ВОЗ для применения. Эффект после введения двух доз остается на уровне 90%.

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