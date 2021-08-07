Covid-19 у світі: навіщо маски вакцинованим та кому роблять бустерну дозу

Бажаючих зробити щеплення від Covid-19 у столиці нині небагато. У будні нема і натяку на ті черги, які вишиковувалися під Міжнародним виставковим центром кілька місяців тому.

З одного боку, людей мало, бо літо. З іншого, чимало українців і досі сумніваються чи вакцинуватися.

В країнах, де рівень вакцинації високий, хоч і більшає хворих, але ж переважно за рахунок тих, хто не щепився.

У США наразі першу дозу отримали 70% населення. Повністю щеплені – половина. Центри вакцинацій організовують навіть у церквах, а декому за згоду щепитися навіть платять. Зрадофілів тут теж вистачає, та все ж сімейні лікарі розповідають: із тих, хто щеплений, хворіють одиниці.

Щоправда, за півроку імунітет від щеплення може знижуватись. Тому в Ізраїлі, де двічі щеплених – 62% дорослих, нині почали колоти третю, так звану, бустерну дозу. Її отримають люди віком 60+.

Також тут не скасовують ані маски в приміщеннях, ані постійне миття рук. Адже насувається більш заразний і небезпечний штам Дельта. А щеплена людина, сама того не знаючи, може бути носієм.

В Україні теж це визнають. І просять якнайшвидше прийти на вакцинацію.

Захворіти можуть і після щеплення, кажуть, фахівці. Однак, вірогідність мінімальна. Для того, щоб вона ще знизилась, вакцинувати потрібно до 70% людей. Тоді матимемо, так званий, колективний імунітет.

Вакцина Moderna від Covid-19

Вакцина Moderna проти Covid-19 стала другою в світі, яка після трьох етапів клінічних досліджень показала високу ефективність проти коронавірусу, і відразу ж була схвалена ВООЗ для застосування. Ефект після введення двох доз залишається на рівні 90%.

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