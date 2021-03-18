Covid-паспорт: преимущества и недостатки введения документа

Кампания вакцинации дала миру надежду на возвращение к привычной жизни. Но до сих пор ищут ответ на вопрос: как регулировать глобальные перемещения людей, чтобы не вызывать новое распространение болезни? Ответом может стать введение паспорта вакцинации.

Ряд стран уже ввели такой документ. Одним из первых — Израиль. Здесь двумя дозами вакцинировали почти половину населения и к нормальной жизни Израиль хочет вернуться уже в апреле. Но даже сейчас владельцы зеленого паспорта имеют ряд преимуществ: они могут селиться в отелях, посещать бассейны, фитнес-клубы, есть внутри ресторанов и даже ходить на концерты.

— После годичного пребывания дома очень хорошо, наконец, отправиться в город и побывать на публичном мероприятии. Мне очень нравится такая активность, — рассказывает житель Тель-Авив Дорон Зихер.

В Европе тему цифрового зеленого паспорта активно продвигали страны, экономика которых сильно зависит от туризма — в частности Греция, Италия, Дания, Кипр, Испания. После бурных дискуссий в Еврокомиссии накануне представили общую концепцию. Решили, что сертификат таки введут и он будет содержать данные не только о прививках.

— Сертификат покажет: человек вакцинировался, вылечился или получил отрицательный тест на коронавирус. Документ будет содержать минимум необходимых данных и признаваться во всех странах-членах Евросоюза. С его помощью мы хотим восстановить свободу передвижения в ответственный и безопасный способ, — отмечает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Азии паспорт вакцинации для международных путешествий активно вводит Китай. Документ будет предоставлять информацию о прививках и результаты тестов. Также страна разрешит въезд иностранцам, которые иммунизировались препаратами китайского производства.

А вот Всемирная организация здравоохранения выступает против Covid-паспортов для международных путешествий. Ведь пока неизвестно, в какой степени вакцины защищают человечество от распространения коронавируса. И как быть с теми, кому прививки противопоказаны.

Еще в ВОЗ предупреждают: широкое использование “зеленой карты” может углубить социальное неравенство и ограничить права и свободы миллионов. В первую очередь пострадают бедные страны и молодежь, которую будут вакцинировать позже.

— Сейчас в мире мы имеем дело с чрезвычайно несправедливой ситуацией. Вероятность того, что вам предложат вакцинироваться очень зависит от страны, в которой вы находитесь. От уровня зажиточности и влияния, которое ее власть осуществляет на глобальные рынки, — отмечает глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Идея документа, подтверждающего вакцинацию, не новая. В мире с 60-х годов прошлого века существует “желтая карта”. В нее вносятся сведения об иммунизации от определенных болезней — как от лихорадки или полиомиелита.

Желтую карту требуют для въезда в страны, где высокая опасность распространения болезни. Однако паспорт вакцинации от коронавируса пока не является международным документом, который признает весь мир. Станет ли он решением проблемы путешествий и возможностью восстановить экономику — покажет время.

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