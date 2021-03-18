Covid-паспорт: переваги та недоліки запровадження документа

Кампанія вакцинації дала світу надію на повернення до звичного життя. Але і досі шукають відповідь на запитання: як регулювати глобальні переміщення людей, щоб не спричиняти нове поширення недуги? Відповіддю може стати запровадження паспорта вакцинації.

Низка країн вже ввела такий документ. Одним із перших – Ізраїль. Тут двома дозами вакцинували майже половину населення і до нормального життя Ізраїль хоче повернутися вже у квітні. Та навіть зараз власники зеленого паспорта мають низку переваг: можуть селитися у готелях, відвідувати басейни, фітнес-клуби, їсти всередині ресторанів та навіть ходити на концерти.

– Після річного перебування вдома дуже добре, нарешті, вирушити у місто і побувати на публічному заході. Мені дуже подобається така активність, – розповідає житель Тель-Авіву Дорон Зіхер.

У Європі тему цифрового зеленого паспорта найактивніше просували країни, економіка яких сильно залежить від туризму – зокрема Греція, Італія, Данія, Кіпр, Іспанія. Після бурхливих дискусій у Єврокомісії напередодні представили спільну концепцію. Вирішили, що сертифікат таки запровадять і він міститиме дані не лише про щеплення.

– Сертифікат покаже: людина вакцинувалася, вилікувалася чи отримала негативний тест на коронавірус. Документ міститиме мінімум необхідних даних і визнаватиметься у всіх країнах-членах Євросоюзу. З його допомогою ми прагнемо відновити свободу пересування у відповідальний і безпечний спосіб, – зазначає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

В Азії паспорт вакцинації для міжнародних подорожей активно запроваджує Китай. Документ надаватиме інформацію про щеплення та результати тестів. Також країна дозволить в’їзд іноземцям, які імунізувалися препаратами китайського виробництва.

А от Всесвітня організація охорони здоров’я виступає проти Covid-паспортів для міжнародних мандрівок. Адже поки не відомо, якою мірою вакцини захищають людство від поширення коронавірусу. І як бути з тими, кому щеплення протипоказані.

Ще у ВООЗ застерігають: широке використання “зеленої карти” може поглибити соціальну нерівність та обмежити права і свободи мільйонів. Першочергово постраждають бідні країни та молодь, яку вакцинуватимуть пізніше.

– Зараз у світі ми маємо справу із надзвичайно несправедливою ситуацією. Ймовірність того, що вам запропонують вакцинуватися дуже залежить від країни, у якій ви знаходитеся. Від рівня заможності та впливу, який її влада здійснює на глобальні ринки, – зазначає голова програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Раян.

Ідея документу, який підтверджує вакцинацію, не нова. У світі з 60-х років минулого століття існує “жовта карта”. До неї вносяться відомості про імунізацію від певних хвороб – як от лихоманки чи поліомієліту.

Жовту карту вимагають для в’їзду у країни, де висока небезпека поширення недуги. Однак паспорт вакцинації від коронавірусу поки не є міжнародним документом, який визнає весь світ. Чи стане він розв’язанням проблеми подорожей і можливістю відновити економіку – покаже час.

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