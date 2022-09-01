Це був цирк: як інспектори МАГАТЕ оглядали станцію у присутності окупантів

Ключовим моментом у діяльності місії Міжнародного агентства з атомної енергії на окупованій армією РФ ЗАЕС буде робота тієї її частини, яка залишилася на станції та продовжить своє перебування протягом 3-4 днів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону 1 вересня.

– Ключовою буде робота тієї частини місії, яка залишилася. Планується, що вона пробуде там три, можливо, чотири дні. За фактом вони повинні щодня інтенсивно працювати та надати більш розширену інформацію щодо того переліку, який ми обговорили напередодні, – зазначив він.

Галущенко розповів, що, можливо, деякі представники МАГАТЕ до двох осіб можуть там бути постійно. Однак у цьому контексті важливіше, щоб станцію повернули під контроль України.

За його словами, представники місії, що залишилися, мають детальний перелік питань, які вони повинні вивчити.

– Спілкування з персоналом – це вкрай важлива річ. Нам дуже хотілося б, щоб це було зроблено без тиску з боку окупантів. Ми обговорили з Гроссі, що це важливо, щоб такі речі промовлялися тет-а-тет, – пояснив міністр.

Також він каже, що голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, з яким він уже поспілкувався після його повернення на контрольовану Україною територію, пробув на станції близько двох годин.

Галущенко вважає, що за цей час неможливо отримати необхідний обсяг інформації, але Гроссі і не говорить про те, що він це зробив. Протягом цього часу він побував у машзалі, побачив військову техніку, яку росіяни намагалися видати за техніку для хімзахисту.

Він наголосив, що МАГАТЕ не може звільнити станцію зі зброєю в руках, але важливо, щоб вони заявили про необхідність її демілітаризації.

Зазначимо, що один із працівників Запорізької АЕС журналістам Суспільного розповів, що інспектори місії МАГАТЕ пересувались станцією та спілкувались зі співробітниками ЗАЕС у присутності російських військових та працівників Росатома.

– Вони водили Гроссі та інспекторів за своїм маршрутом, показували “мапи прильотів” та привели до них місцевих колаборантів із заявами від “небайдужих громадян” про необхідність припинення обстрілів. Це був цирк, – розповів співробітник ЗАЕС.

Він розповів, що росіяни переконували представників місії, що на станції війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не бойові підрозділи російської армії, а ЗАЕС обстрілює ЗСУ.

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