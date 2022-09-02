Сентябрь, 01 в 22:09

В четверг, 1 сентября, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила с визитом Запорожскую АЭС во временно оккупированном российскими агрессорами Энергодаре.

Как прошла эта поездка и каковы ключевые итоги визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС – читайте в материале Фактов ICTV.

С самого утра войска РФ обстреливали Энергодар. Мэр города Дмитрий Орлов отметил, что после минометных обстрелов, под которые попали в том числе такие гражданские объекты, как жилые дома и детские сады, пострадали люди. Кроме того, по его словам, агрессоры задействовали авиацию.

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Позднее россияне традиционно попытались солгать о происходящем. Оккупационный “глава” администрации Александр Волга (Молоков) заявил, что под Энергодаром якобы “высадился украинский десант”, а потому “по нему работает авиация”.

Несмотря на обстрелы, миссия МАГАТЭ все же доехала до Энергодара.

По данным украинской компании Энергоатом, в результате действий оккупантов аварийная защита ЗАЭС отключила один из двух работающих блоков – пятый.

Также агрессоры повредили линию резервного питания собственных нужд ЗАЭС-339 кВ. А во время переходного режима был обесточен неработающий энергоблок № 2 с запуском дизель-генераторов.

Подобное опасное обесточивание станции произошло уже во второй раз за последние десять дней.

Сообщается, что шестой энергоблок на данный момент продолжает работать в энергосистеме Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя обстрелы Энергодара на фоне визита МАГАТЭ, подчеркнул, что это – еще одно доказательство веса “гарантий” от россиян.

Позднее украинская разведка опровергла слова подконтрольного россиянам коллаборанта и сообщила, что жилые кварталы временно оккупированного Энергодара обстреляли российские вертолеты К-52, а по территории ЗАЭС РФ совершила обстрел из минометов “в непосредственной близости от атомных реакторов”.

В МИД Украины отметили, что россияне массированно обстреляли маршрут миссии МАГАТЭ, в нарушение своих обязательств. Там призвали оккупантов немедленно прекратить опасные провокации и обеспечить безопасный доступ МАГАТЭ к ЗАЭС.

Глава Офиса президента Андрей Ермак предположил, что своими обстрелами Россия хочет сорвать визит миссии, так как боится, что мир узнает правду о ее террористических действиях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал в эфире национального телемарафона, что Украина и МАГАТЭ утвердили перечень объектов с ЗАЭС, где должны проводиться инспекции.

Он отметил, что агрессоры могут не допустить миссию к ключевым местам, а также предупредил о возможных манипуляциях со стороны россиян, которые могут составить маршрут так, чтобы ничего по факту увидеть было нельзя, и результаты такой проверки могут быть поставлены под сомнение.

В ГУР Минобороны Украины, тем временем, выяснили, что оккупанты тайно готовятся эвакуировать сотрудников Росатома с территории ЗАЭС. По их данным, это происходит скрыто, чтобы избежать паники среди работников станции.

Также в ГУР сообщали, что на ЗАЭС – критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают часть сотрудников на территорию станции. В первую очередь это касается персонала, который отвечает за пожарную безопасность.

Ориентировочно после 14:00 миссия МАГАТЭ наконец прибыла на ЗАЭС. Через несколько часов после этого Рафаэль Гросси дал первый комментарий о своем визите.

Он заявил, что за время, которое миссия провела на ЗАЭС, ему “удалось собрать важную информацию”.

Тем временем премьер-министр Британии Борис Джонсон, комментируя ситуацию на ЗАЭС, подчеркнул, что контроль над станцией должен быть у Украины. Он убежден, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС крайне важна, чтобы предотвратить возможность ядерной катастрофы.

После четырех часов на станции часть экспертов МАГАТЭ покинула территорию Запорожской АЭС. Речь идет, по информации Интерфакса, о четырех из девяти автомобилей кортежа миссии.

Пресс-служба Энергоатома уточнила, что всего на ЗАЭС осталось пять представителей миссии МАГАТЭ, а гендиректор Гросси покинул ее вместе с большинством членов делегации.

Сам же Рафаэль Гросси в комментарии СМИ заявил, что его “долгожданный” визит на Запорожскую АЭС наконец завершен, были осмотрены все ключевые места.

По его словам, физическая целостность Запорожской АЭС нарушена. Он добавил, что агентство решило установить свое постоянное присутствие на ЗАЭС.

Тем временем одна из сотрудниц ЗАЭС, чье имя не называется из соображений безопасности, заявила в интервью CNN, что если “не дай бог посмотреть на охранника не так, вас могут бросить в подвал. По ее словам, сотрудники станции чувствуют себя там пленниками – их каждый день обыскивают российские солдаты и они не могут носить с собой ни флешки, ни телефоны, ни карты памяти.

Сотрудница отметила, что осталась дома во время визита миссии, напуганная постоянными обстрелами, и подчеркнула, что не уверена, что миссии удастся получить полную картину происходящего. Однако она выразила надежду, что они увидят “всех (российских) солдат, технику, вертолеты и ущерб, нанесенный их обстрелами”.

– Все наши желания, наша свобода, потребности и воля были выдавлены из нас, и мы просто ждем, – рассказала она.

Глава МАГАТЭ тем временем подчеркнул в комментариях СМИ, что были моменты во время поездки на ЗАЭС, когда огонь был очевиден.