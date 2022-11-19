Це громадська організація за квотним принципом: Гутцайт про Суркіса та Шуфрича в НОК

Міністр спорту України та новообраний президент НОК Вадим Гутцайт прокоментував скандал з обранням у члени Національного олімпійського комітету нардепів від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.

В ефірі національного телемарафону Єдині новини Гутцайт пояснив, як ці політики опинилися у членах НОК.

— НОК є громадською організацією, до якої за квотним принципом входять 170 осіб – це видатні спортсмени, олімпійці, президенти федерацій, голови обласних відділень НОК та громадяни, які розвивають спорт. За квотою президента Федерації стрільби з луку, яку він очолює (Нестор Шурич, – Ред.), є право подати двох кандидатів на членство в НОК. А Григорій Суркіс був обраний до складу НОК згідно з його заявою як громадянина, який займається спортом та розвиває спорт.

За словами Гутцайта, це рішення було ухвалене ще попереднім керівництвом НОК. Він додав, що на це рішення не впливав ні колишній президент НОК Сергій Бубка, ні він як новий очільник організації.

Це пояснюється тим, що НОК – громадська організація, в якій голосують всі її члени.

— Але вчора вони написали заяви про вихід з НОК, і увечері вже виконком це підтвердив.

Гутцайт розповів, що екснаставник збірної України Андрій Шевченко, який напередодні повідомив про рішення вийти зі складу НОК, заяви не писав.

— Він мені зателефонував і сказав, що в нього є таке бачення і він буде виходити, якщо далі так буде відбуватися. Коли він вже побачив, що пан Суркіс та пан Шуфрич вийшли з НОК, ми були з ним на зв’язку та домовилися зустрітися наступного тижня, щоб обговорити майбутній розвиток та співпрацю в НОК.

Він додав, що Асамблея НОК, яка відбудеться через рік, обере на місце Суркіса та Шуфрича інших людей.

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Раніше колишній наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив про вихід зі складу НОК, членами якого, зокрема, стали Суркіс та Шуфрич. За словами Шевченка, причиною рішення став склад НОК.

Напередодні новим президентом НОК України було обрано міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Андрій Шевченко став віцепрезидентом організації.

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